Законопроект о виртуальных "доносчиках" окончательно утвержден ЗакСом

Петербургский парламент на заседании 19 декабря принял во втором и третьем чтении проект закона о бюджетной поддержке некоммерческих организаций, борющихся в интернете с "агрессивными субкультурами", эротическими чатами и вовлечением детей в азартные игры.

Автор инициативы единоросс Александр Тетердинко уверен, что общественных активистов, мониторящих интернет и сообщающих об опасных проявлениях в правоохранительные органы, необходимо поддерживать за счет налогоплательщиков.

За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, четверо высказались против.

Сергей Еремеев

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