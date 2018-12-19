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11:42

Единороссы хотят запретить проводить экскурсии по крышам Петербурга

Организаторов экскурсий по крышам многоквартирных домов Петербурга будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Соответствующие поправки в законодательство ЗакС принял в первом чтении 19 декабря.

Соавтор законопроекта, единоросс Денис Четырбок заявил, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности желающих гулять по крышам и для сохранения покоя жителей верхних этажей.

– По действующим правилам в принципе нахождение людей на крыше воспрещается, – отметил единоросс.

Его однопартиец Андрей Анохин спросил, гулял ли сам Четырбок на крышах.

– Я вырос в центральной части города, конечно, – ответил автор законопроекта

– Ну, вам-то нравилось по крышам гулять? Скажите честно, – продолжил Анохин.

За Четырбока ответил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров:

– Он же не Карлсон, а председатель комитета по законодательству!

Штраф до 200 тысяч рублей могут получить юрлица, до 50 тысяч людей – должностные лица, до 5 тысяч людей – физические лица.

Другой автор законопроекта Алексей Цивилев заявил, что в городе действует 500 фирм, организующих экскурсии по крышам. Он зачитал фрагмент отзыва посетительницы одной из экскурсии, которая рассказывала, что ей под ноги лили газировку, чтобы обувь прилипала к крыше.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский высказался против законопроекта, отметив, что он сам альпинист.

– У нас летом молодые люди сидят на набережных, болтают ногами, ходят по ним. За это тоже можно штрафовать – можно же в Неву упасть, – отметил Вишневский.

Вместо запрета он предложил законодательно прописать правила безопасности, а крыши сделать привлекательными для экскурсий.

Это предложение не понравилось спикеру Макарову, который заявил, что молодежь постоянно пытается залезть на стену Мариинского дворца, чтобы похитить ордена, украшающие фасад здания.

За принятие законопроекта проголосовали 40 депутатов, трое выступили против.

Сергей Еремеев



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