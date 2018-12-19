Макаров: За год мы приняли 170 законов, но суть не в количестве

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что за год парламент принял 170 законов.

– Но суть не в количестве, а в качестве, – отметил Макаров.

Он вспомнил, в частности, об инициативах, которые помогли "снивелировать" последствия повышения пенсионного возраста, которое поддержали петербургские единороссы.

Главным событием года Макаров назвал выборы президента России.

Сергей Еремеев

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