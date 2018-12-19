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12:53

Макаров: За год мы приняли 170 законов, но суть не в количестве

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что за год парламент принял 170 законов.

– Но суть не в количестве, а в качестве, – отметил Макаров.

Он вспомнил, в частности, об инициативах, которые помогли "снивелировать" последствия повышения пенсионного возраста, которое поддержали петербургские единороссы.

Главным событием года Макаров назвал выборы президента России.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:46   Бордунов  
Принять заведомую гадость, а потом ее "нивелировать". Это как, Фимыч?
Ладно, можешь не напрягать фуражную извилину - приказ же выполнял.

18:24   Дед Иван   РУСЬ
170 куч дерьма навалили эти едристы в Ленинграде, бывшей Культурной Столице! И, рады, ходят как павлины и павы, распушив свои хвосты обосранные!

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