Спикер ЗакСа не боится критики петербургских телеканалов

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров признался, что спокойно относится к критике петербургских телеканалов.

– Человек, который занимается политикой, должен быть как авианосец. Он не должен реагировать на заказные статьи и комменты, – отметил Макаров на брифинге 19 декабря.

Конструктивную критику спикер назвал благом и посоветовал всем депутатам обзавестись "титановым корпусом" от провокаций. Ранее Макаров говорил, что у него такой корпус уже есть.

– Никто тебе не враг и не друг, каждый человек тебе учитель, – добавил Макаров.

ЗАКС.Ру рассказывал о скандалах 2018 года, связанных с Макаровым. Он повышал голос на депутатов и чиновников Смольного, отчитывая их за опоздания, долгие выступления, одежду, разговоры, упрекал журналистов в написании заказных статей.

Сергей Еремеев

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