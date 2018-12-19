Мутко в третий раз ушел с поста главы Российского футбольного союза

Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщает организация в Twitter.

Исполнять обязанности пока будет Сергей Прядкин, глава Российской футбольной премьер-лиги. Возглавлять РФС он будет до конференции организации, которая пройдет в феврале.

Виталий Мутко руководит РФС сначала в 2005 – 2009 годах, затем – с 2015 по 2017-й год. Тогда он был смещен с должности из-за допингового скандала. В октябре 2018 года он снова возглавил РФС.

Мутко вошел в новый состав правительства в 2018 году. Сейчас в его ведении – вопросы недвижимости, ЖКХ, развития Крыма и другие. В начале августа он был назначен председателем комиссии по реализации стратегии развития казачества в России.