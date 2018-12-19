Шульман дала язвительный совет законотворцам

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман определила главный изъян в законопроектах, вносимых депутатами и сенаторами в Государственную думу. Размытость формулировок, с ее точки зрения, достигает своего недопустимого апогея, когда в названии того или иного законопроекта используется слово "иной". Самый актуальный пример из этой серии - новейшая инициатива, призванная запретить распространение "заведомо ложной информации в интернете", что может привести к нарушению функционирования транспортной инфрастуктуры и наступлению "иных тяжких последствий". Свою критику она озвучила в эфире "Эха Москвы", эмоционально заявив, что "берет пистолет" всякий раз, когда встречает в официальном документе слово "иной".

Товарищи, когда вы будете писать законопроекты или вот прямо сейчас закончите слушать нашу программу и опять приступите к писанию законопроектов, посмотрите, нет ли у вас там слова «иных» и вычеркните его оттуда. Это делается для того, чтобы развязать руки конечному правоприменителю, для того, чтобы создать внутри пространства закона пространство произвола — Екатерина Шульман

В качестве идеальной формулировки закона ученый привела самую элементарную надпись, встречающуюся на трансформаторных будках - "Не влезай, убьет", в которой, по ее разумению, все максимально понятно.