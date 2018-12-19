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14:17

Госдума приняла закон об обращении с животными спустя восемь лет после внесения

Госдума в третьем чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, передает «Интерфакс».

По словам главы комитета по экологии Владимира Бурманова, законопроект был внесен в Госдуму еще в 2010 году при пятом созыве, а в 2011-м принят в третьем чтении. Ко второму чтению депутаты рассмотрели 300 поправок, которые предлагали парламентарии, сенаторы и члены правительства. Бурманов отметил, что закон согласовывали с 28 ведомствами, от Минсельхоза и Минприроды до Минкультуры и силовых структур.

Законопроект подразумевает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках, сообщил Бурманов. Также в законе прописан полный запрет на «умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом» и создания «специальных приютов».

«Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается. Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными», – подчеркнул депутат.

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21:25   Бордунов  
Когда-нибудь и о людях подумают.

18:10    
16:27 "Сразу подумать было трудно?" Трудно. Потому, как до нашей едорасни, всё доходит, как до утки.

16:27    
Правильно, нельзя содержать диких животных в неволе.
Но подобная норма была и в советском законодательстве. Зачем было всё разрушать, развести браконьерский беспредел, чтобы потом вернуться к тому хорошему, что уже было?? Сразу подумать было трудно?

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