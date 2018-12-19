Колоннаду Исаакия закроют на ремонт в 2019 году

В 2019 году колоннаду Исаакиевского собора закроют на время реставрации, передает MR7 со ссылкой на директора музея «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова.

По словам Мудрова, колоннаду закроют из-за серьезных реставрационных работ. Конкретные сроки не называются, предполагается, что на колоннаду желающие не смогут попасть в течение нескольких месяцев. Это - самая посещаемая часть Исаакиевского собора, добавил Мудров.

Ранее сообщалось, что специалисты КГИОП https://www.zaks.ru/new/archive/view/181589 проверяют перекрытия колоннады, карнизных свесов и облицовки барабана Исаакия перед масштабной реставрацией смотровой площадки. В том числе осматривали гранитный цоколь и облицовку здания из рускеальского мрамора.