Британский корабль-разведчик добрался до Черного моря

Входящий в состав военно-морских сил НАТО и ВМС Великобритании, разведкорабль "Эко" (HMS Echo) причалил к берегам Одессы, поделился ряд СМИ Украины.

Отмечается, что данное судно стало первым, обозначившим свой черноморский визит: поддержать принцип свободы навигации и продемонстрировать заинтересованность Британии в дальнейшем ходе событий в непосредственной близи к Керченскому проливу.

Пару дней корабль проведет в порту, затем его задействуют в маневрах вкупе с флагманом ВМС Украины, фрегатом "Гетман Сагайдачный".

"Эко" вполне подходит как для разведывательных, так и десантных операций. Он также оснащен боевым орудием. Согласно конвенции Монтре от 1936 года, нечерноморские судна могут свободно находиться в акватории моря не более 21 суток.

Инцидент в Черном море случился 25 ноября, когда силы ФСБ обстреляли и взяли на таран один из трех украинских кораблей, незаконно нарушивших морскую границу РФ. Впоследствии все три судна были арестованы. Всего задержали 24 моряка. Все они пробудут под стражей как минимум до января в СИЗО Москвы. Петр Порошенко ввел в стране режим военного положения сроком на 30 дней, подспудно закрыв украинские границы для всех мужчин-россиян.