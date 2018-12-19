Полтавченко официально вошел в совет директоров ОСК Бывший градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко наконец официально трудоустроен: его имя внесли в список совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. "Лицо является членом Совета директоров акционерного общества", - гласит графа напротив его фамилии, размещенная на портале раскрытия корпоративной информации. Теперь обновленный совет директоров должен собраться с тем, чтобы выбрать нового председателя. Напомним, 3 октября Владимир Путин упразднил Полтавченко, занимавшего пост губернатора Северной столицы с 2011 по 2018 год, в должности, назначив на его место экс-полпреда президента по СЗФО Александра Беглова. Полтавченко также наградили почетным знаком “За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга”.



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