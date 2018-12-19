Быков: В случае слияния России и Белоруссии главой могут избрать Лукашенко

Один из вариантов для Кремля, которому Конституция не позволит в 2024-м году выдвинуть на пятый президентский срок Владимира Путина, рассмотрел писатель и публицист Дмитрий Быков. Широко обсуждаемая версия, согласно которой Россия объединится с Белоруссией и таким образом Путин сможет встать во главе нового государства, по мнению автора, реальна, но результат не столь очевиден, как принято считать. В своей колонке в газете "Собеседник" он склоняется к тому, что лидером союзного государственного образования могут избрать и бессменного белорусского руководителя Александра Лукашенко.

Александр Григорьевич чуть ли не оплот сопротивления русскому миру. Вокруг него готовы сплотиться даже оппозиционные интеллигенты — лишь бы не лечь под Россию и не оказаться под Путиным. — Дмитрий Быков

Согласно основному российскому закону, никто не вправе занимать президентский пост дольше двух сроков подряд. Если Конституцию не поменяют до 2024-го года и не случится упомянутое выше слияние двух стран, то Путин вынужден будет уйти с занимаемой им должности.