Трамп известил о победе над ИГИЛ в Сирии

Американский лидер, действующий президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп завил о победе над боевиками из Исламского государства (запрещенной на территории России террористической группировки) в Сирии, по традиции, рассказал он в соцсети.

"Мы победили ИГ* в Сирии - единственная причина находиться там во время президентства Трампа", – известил он в Twitter.

Несколькими днями ранее Wall Street Journal известили, что Америка готовится вывести войска из Сирии в ближайшее время. Американские СМИ сообщили, что инициатором идеи выступил лично Трамп.

Напомним, за несколько месяцев до Трампа, весной 2018-го, российский президент Владимир Путин сделал аналогичное заявление - о победе над ИГИЛ в Сирии. Ситуация на территории, между тем, до сих остается нестабильной.

Россия приступила к военным действиям на территории Сирии 30 сентября 2016 года. С тех пор Путин несколько раз заявлял о выводе российского контингента и завершении войны, однако последующие события входили с его заявлениями в противоречие.