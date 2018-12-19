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18:40

Трамп известил о победе над ИГИЛ в Сирии

Американский лидер, действующий президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп завил о победе над боевиками из Исламского государства (запрещенной на территории России террористической группировки) в Сирии, по традиции, рассказал он в соцсети.

"Мы победили ИГ* в Сирии - единственная причина находиться там во время президентства Трампа", – известил он в Twitter.

Несколькими днями ранее Wall Street Journal известили, что Америка готовится вывести войска из Сирии в ближайшее время. Американские СМИ сообщили, что инициатором идеи выступил лично Трамп.

Напомним, за несколько месяцев до Трампа, весной 2018-го, российский президент Владимир Путин сделал аналогичное заявление - о победе над ИГИЛ в Сирии. Ситуация на территории, между тем, до сих остается нестабильной. 

Россия приступила к военным действиям на территории Сирии 30 сентября 2016 года. С тех пор Путин несколько раз заявлял о выводе российского контингента и завершении войны, однако последующие события входили с его заявлениями в противоречие.

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18:52    
Победил Трамп, не победил-это не важно! Главнее, что Штаты сваливают из Сирии, что резко усилит влияние России в Сирии! Сотрудничество с ней развивается по многим направлениям! К примеру, дирекцию керченской переправы преобразуют до конца года в морскую судоходную компанию с Сирией с задействованием высвободившихся паромов и тд.

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