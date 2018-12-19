Минюст признал НКО-иноагентом петербургскую организацию по борьбе со СПИД

Министерство юстиций включило в реестре НКО-иноагентов центр социально-информационных инициатив "Действие", известил в соцсетях её начальник Валерий Созаев.

Между тем, он рассказал, что организация получала финансирование "Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом" через "Открытый институт здоровья населения". Однако для признания НКО-иноагентом первоначально следует доказать его участие в политической деятельности. Данные претензии в центре на данный момент пока остались без комментариев.

В сентябре минюст предложил ужесточить закон об иноагентах, который действует в России с 2012 года. В частности, чиновники настаивают на том, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет.

По данным Роспотребнадзора, в России с ВИЧ живет около миллиона человек.

Добавим также, ранее Владимир Путин пообещал, что на поддержку государственных НКО в ближайшие годы будет выделено около 24 млрд рублей.

Напомним также, в октябре президент подписал закон, согласно которому некоммерческие организации, имеющие зарубежное финансирование, лишаются права проводить антикоррупционные экспертизы.