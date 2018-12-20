18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:31

Новый губернатор Приморья поделился планами на будущее

Новый губернатор Приморского края Олег Кожемяко, с сегодняшнего дня приступивший к исполнению обязанностей, озвучил грядущие намерения, которые собирается воплотить в жизнь на новой должности.

"Работать, работать и еще раз работать. Работы много, и нужно сейчас все пожелания, наказы, проблемы, которые звучали, систематизировать, сделать так, чтобы они входили в программу развития края, сочетались с возможностью федерального бюджета, с помощью, которая будет идти через полномочного представителя, федеральное министерство, чтобы улучшалось качество жизни приморцев, менялся Владивосток как столица ДФО, другие города и села", - поделился Кожемяко.

Первый "раунд" выборов в Приморском крае прошел осенью с большим скандалом. Единоросса Андрея Тарасенко обходил Андрей Ищенко, после чего произошла резкая и ничем, кроме нарушений, не объяснимая перемена в "расстановке сил": внезапно выяснилось, что победил Тарасенко. Результаты голосования впоследствии были отменены Центризбиркомом, который назначил повторную процедуру.

Коммунисты под предлогом недоверия к ЦИКу и якобы в знак протеста от Ищенко быстро отказались, а в качестве самовыдвиженца он не преодолел муниципальный фильтр и не был допущен до новых выборов.

Отметим, ещё до электорального события муниципалы из Приморья заявляли, что на них давят местные власти, требуя поставить подписи в поддержку Кожемяко. Некоторым из них недвусмысленно намекали на возникновение профессиональных трудностей в случае непослушания.

Также ещё до выборов близ предвыборного штаба нового губернатора произошел неприятный инцидент с волонтером штаба Алексея Навального.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:43    
Кожемяку не мучает совесть, что муниципалы под давлением власти своим подлым фильтром не допустили к выборам достойного соперника Ищенко ?
И главное, никто не привлечён к ответственности за нарушение российских законов.
Разве имели право муниципальные депутаты больше одного раза поддержать кандидата в губернаторы?
Когда прекратится беспредел на выборах???

11:55   Дед Иван   РУСЬ
Пришёл этот кожемяко, в губернаторы в результате едро подтасовок в ЦИКе. Народ его не выбирал! Таки "править" будет. Всё разворовываться будет и прочая пакость от него начнёт вылазить! Е-дрисня не может грамотно руководить! Это по путину видно! Одна ложь от него,кризис, коррупция, безработица, да инфляция постоянная. Даже, своё клятвенное слово, не повышать пенсионный возраст не сдержал, балабол!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

14:57 Перенос открытия станции «Горный институт» в «Метрострое» объяснили медлительностью КРТИ

14:50 Путин - о пенсионной реформе: Понимал, что будет критика, но убежден, что это было неизбежно

14:40 Путин - о Пригожине: Все мои "повара" - сотрудники ФСО, других нет   1

14:39 Смольный ввел мораторий на работу единого оператора по вывозу мусора

14:20 Путин: Люди имеют право защищать свою точку зрения на митингах, но в рамках закона

14:00 Путин: Как порядочный человек, я обязан буду когда-нибудь жениться

13:41 Президент скептически относится к внедрению системы раздельного сбора мусора

13:29 Путин пообещал помогать победившим в региональных выборах кандидатам "от оппозиции"   1

13:15 Путин - о запретах рэп-концертов: Говорите, рэперы поют с матерком, так и пусть себе поют

13:03 Путин: Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, ситуация в ДНР будет продолжаться

12:50 Путин - об инциденте в Черном море: Провокация – плохой способ поднять рейтинг   2

12:43 Путин: Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений   1

12:30 Путин: В целом, я доволен политикой Медведева   4

12:20 Путин: Нам нужен прорыв, без этого у страны нет будущего   1

12:11 Стартовала предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.