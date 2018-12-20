Автора расследований о ГРУ не допустили до пресс-конференции Путина

Федеральная служба охраны не пропустила галвного редактора The Insider Романа Доброхотова на ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится сегодня, 20 декабря, в 12:00 в столично Центре международной торговли. О неприятном инциденте известил он сам у себя в Twitter.

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием) — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

The Insider известен, в частности, расследованиями об обвиняемых Великобританией в отравлении советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудниках ГРУ - Руслане Боширове и Александре Петрове. Доброхотов является соавтором этих материалов.