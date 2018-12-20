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12:20

Путин: Нам нужен прорыв, без этого у страны нет будущего

Первым на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина дали слово журналистам кремлевского пула. Так, корреспондент ИТАР-ТАСС поинтересовалась у главы государства, можно отметить, что 2018 год прошел под знаком национальных проектов, так как эксперты сомневаются в возможности их реализации.

"Нам нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад - без этого у страны нет будущего. Я рассчитываю на консолидированную работу всех регионов", - начал Путин, отметив далее, что если не ставить амбициозных задач, то их не будет исполнено вообще никаких. При этом он признал, что есть проблема с контролем за исполнением нацпроектов, особенно в регионах. 

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.

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15:03    
Хороший тебе пинок нужен, чтобы летел до Северной Кореи.

15:01   Дед Иван   РУСЬ
Путин-балабол 18, почти 19 лет "прорывается". Помолчал бы! Не надоело трепаться и балаболить!?

14:46   Бордунов  
Давно не имеет значения, какие звуки и каким местом издает этот господин.

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