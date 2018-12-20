Путин: Нам нужен прорыв, без этого у страны нет будущего

Первым на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина дали слово журналистам кремлевского пула. Так, корреспондент ИТАР-ТАСС поинтересовалась у главы государства, можно отметить, что 2018 год прошел под знаком национальных проектов, так как эксперты сомневаются в возможности их реализации.

"Нам нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад - без этого у страны нет будущего. Я рассчитываю на консолидированную работу всех регионов", - начал Путин, отметив далее, что если не ставить амбициозных задач, то их не будет исполнено вообще никаких. При этом он признал, что есть проблема с контролем за исполнением нацпроектов, особенно в регионах.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события, произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию получили аккредитацию 1702 представителя СМИ. Самая длительная сессия с главой государства состоялась в 2008 году и продолжалась на протяжении почти 5 часов.