Путин пообещал помогать победившим в региональных выборах кандидатам "от оппозиции"

Ответствуя на вопрос о прошедших в регионах выборах новых глав, Владимир Путин отметил, что он не видит ничего в этом странного, так как "оппозиция" далеко не впервые занимает лидирующие позиции.

"Разве это первый случай, когда представители оппозиции побеждают на выборах? У нас представители КПРФ, ЛДПР возглавляли регионы и ранее. Для меня главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Если они приняли решение - это их выбор. Я буду только помогать любому избранному руководителю региона", - заявил президент.

Напомним, новыми региональными руководителями "от оппозиции" стали, в том числе, коммунист Валентин Коновалов в Хакасии и "жириновец" Сергей Фургал в Хабаровском крае.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит ежегодно в конце декабря. В ходе беседы президент обычно освещает наиболее значимые события произошедшие в течение года на просторах России и за её пределами, а также отвечает на вопросы журналистов. На нынешнюю конференцию аккредитованы более 1700 представителей прессы. Самая длительная сессия с главой государства продолжалась на протяжении почти 5 часов.