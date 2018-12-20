Президент скептически относится к внедрению системы раздельного сбора мусора

Журналистка из Челябинска затронула проблемную для России тему утилизации мусора, в частности - раздельного сбора отходов, поинтересовавшись у главы государства, каким образом и решится ли в принципе данный вопрос.

Владимир Путин не считает мусорный вопрос действительно наболевшим, он уверен, что для того, чтобы система ресайклинга в стране была полноценно внедрена в обиход, понадобится много времени.

"Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Также необходимо выстроить индустрию переработки. Я понимаю тех, кто выступает против строительства заводов. Нужно использовать зарубежный опыт в лучших его вариантах. Мусоросжигательные заводы должны быть современными и эффективными. Мы должны построить 200 перерабатывающих заводов до 2024 года", - поделился президент.

Между тем, в ряде регионов России - например, в Подмосковье - не утихают мусорные протесты: народ протестует против разростающихся свалок, отравляющих жизни людей, требуя как минимум введения системы раздельной сортировки отходов.