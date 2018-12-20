Путин: Как порядочный человек, я обязан буду когда-нибудь жениться

Представитель издания Life не постеснялся задать президенту щекотливый вопрос о его планах относительно семейной жизни.

"Как порядочный человек, я обязан буду когда-нибудь жениться", - пошутил он.

Также глава государства признал, что доверие к СМИ в России в значительной степени подорвано процессами коммерциализации, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы быть максимально объективными, ибо "сила в правде", резюмировал он.

Добавим, Владимир Путин был женат единожды, однако последний брак распался в 2014 году. Долгое время ряд СМИ приписывал ему роман с небезызвестной российской спортсменкой.