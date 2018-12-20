Смольный ввел мораторий на работу единого оператора по вывозу мусора

Администрация Петербурга ввела годовой мораторий на запуск единого регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, сообщила пресс-служба депутата Заксобрания Дениса Четырбока.

«Тариф по обращению с мусором будет рассчитываться не с человека, как это предполагалось ранее, а с количества квадратных метров квартиры», - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что с 1 января 2019 года единым оператором по обращению с отходами в Петербурге должно было стать ГУП "Завод МПБО-2".

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