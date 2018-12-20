Путин - о Пригожине: Все мои "повара" - сотрудники ФСО, других нет

Корреспондент "Новой газеты" поинтересовался у Владимира Путина, что он думает по поводу тройного убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, а также попросил прокомментировать возможное присутствие в стране бойцов ЧВК Вагнера и связи компании с именем бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ именуют "личным поваром" президента.

Путин выразил соболезнование родным погибших, заявив, что инцидент в ЦАР - трагедия общероссийского масшатаба, однако он ничего не знает ни о наличии представителей ЧВК в республике, ни о Пригожине.

"Все мои повара - сотрудники ФСО, они люди военные. Других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки - это их дело, такая вот политическая возня. По поводу Вагнера. Все должны оставаться в рамках закона. Мы не должны забывать о погибших журналистах, в том числе о тех, кто погиб на Украине. Покушение совершили какие-то местные группировки, ведется расследование, достоверных данных пока нет", - уведомил президент.

Напомним, журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Растoргуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 31 июля. В Африке съемочная группа по наводке ЦУР собиралась снять документальный фильм о ЧВК, в частности – ЧВК Вагнера. Многие бойцы этой компании награждены орденами и медалями РФ, при этом их статус, как военных, официально не закреплен.