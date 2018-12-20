Путин пообещал лидеру обманутых дольщиков ГК "Город" помочь с расследованием убийства ее мужа

Активистка сообщества обманутых дольщиков группы компаний «Город» Алла Андреева на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным обратила внимание главы государства на проблемы обманутых дольщиков, а также попросила помочь в расследовании убийства ее мужа Константина Андреева.

По словам Андреевой, из-за ее борьбы за права дольщиков жизнь ее семьи превратилась в кошмар. Кроме мужа, у нее умерла мать, а самой Андреевой сожгли машину, и активистке грозит уголовное дело. Она попросила Путина встретиться с дольщиками в Петербурге.

«Я обещаю, что уделю этому внимание, даже не сомневайтесь», - ответил Путин после слов Андреевой о связи смерти мужа с ее борьбой за права дольщиков.

Он признал проблему обманутых дольщиков острой, сказав, что это никогда не закончится, пока в России не перейдут «к цивилизованным способам жилищного строительства». «Мы должны обязательно прекратить практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с расходованием этих денег», - подчеркнул Путин. Он пообещал, что поговорит об этой проблеме с врио губернатора Александром Бегловым, и что в первую очередь градоначальник встретится с Андреевой.

Андреева известна благодаря активной работе в сообществе обманутых дольщиков группы компаний «Город». Ее муж был убит в 2015 году, убийцы оставили на машине Андреева надпись «Ты следующая». Андреева уточняла, что сама не видела надпись, ей о ней сообщили.

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