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15:18

Путин пообещал лидеру обманутых дольщиков ГК "Город" помочь с расследованием убийства ее мужа

Активистка сообщества обманутых дольщиков группы компаний «Город» Алла Андреева на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным обратила внимание главы государства на проблемы обманутых дольщиков, а также попросила помочь в расследовании убийства ее мужа Константина Андреева.

По словам Андреевой, из-за ее борьбы за права дольщиков жизнь ее семьи превратилась в кошмар. Кроме мужа, у нее умерла мать, а самой Андреевой сожгли машину, и активистке грозит уголовное  дело. Она попросила Путина встретиться с дольщиками в Петербурге.

«Я обещаю, что уделю этому внимание, даже не сомневайтесь», - ответил Путин после слов Андреевой о связи смерти мужа с ее борьбой за права дольщиков.

Он признал проблему обманутых дольщиков острой, сказав, что это никогда не закончится, пока в России не перейдут «к цивилизованным способам жилищного строительства». «Мы должны обязательно прекратить практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с расходованием этих денег», - подчеркнул Путин. Он пообещал, что поговорит об этой проблеме с врио губернатора Александром Бегловым, и что в первую очередь градоначальник встретится с Андреевой.

Андреева известна благодаря активной работе в сообществе обманутых дольщиков группы компаний «Город». Ее муж был убит в 2015 году, убийцы оставили на машине Андреева надпись «Ты следующая». Андреева уточняла, что сама не видела надпись, ей о ней сообщили.



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22:59    
мог бы и ВОСКРЕСИТЬ МУЖЕНЬКА

19:25   Едро-благодетель   ПЖиВ
Наш то мастак давать обещания. !8 лет обещает. Верьте, лопоухие. Кто не поверит быстро в кутузку на сутки или штраф. Надо демократью то уважать, а зубы то нечего скалить.

17:00    
Алла Андреева озвучила фамилию АЛБИН и еще какого-то городского чиновника.

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