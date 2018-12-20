Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой

Мосгорсуд отклонил апелляцию на отказ отпустить правозащитника Льва Пономарева из-под ареста на церемонию прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, передает «Интерфакс».

Защитники Пономарева просили отменить решение Тверского суда и на день приостановить арест правозащитника, чтобы тот посетил могилу Алексеевой.

Адвокат Тимур Идалов заявил, что Тверской суд нарушил принцип состязательности, отказав защите в вызове свидетелей. По его словам, это был единственный способ доказать, что у Пономарева и Алексеевой были близкие дружественные отношения.

Рассмотрение апелляции проходило без участия Пономарева, его не доставили в суд.

Пономарев отбывает 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Он просил отпустить его на 11 декабря, чтобы он мог проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, но ему отказали. Правозащитница скончалась на 92-м году жизни 8 декабря.