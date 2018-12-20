В Госдуме снова отказались от новогоднего корпоратива

Депутаты Госдумы не будут проводить новогодний корпоратив в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову.

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», - подчеркнула Савастьянова.

По ее словам, хоть осенняя сессия Госдумы закончилась, это «не означает, что у депутатов начались каникулы». Парламентарии разъехались по своим регионам, чтобы до конца года заняться проблемами своих избирателей, отметила Савастьянова.

В VII созыве Госдума отказывается от новогодних корпоративов в пользу других дел. В VI созыве на депутатских праздниках выступали приглашенные артисты и сами депутаты, среди которых были Сергей Нарышкин, Иосиф Кобзон, Мария Максакова и другие.