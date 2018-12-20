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18:16

Четырбок просит Роспотребнадзор проверить пункты проката "ватрушек"

Депутат Заксобрания Денис Четырбок попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову усилить контроль за катанием россиян на «ватрушках».

По словам парламентария, «ватрушками» управлять сложно, разве что меняя положение тела или центр тяжести, а в остальном ее движение непредсказуемо. «Если есть хоть какой-то малейший дефект, будь то поломка камеры или сдутый чехол, может возникнуть ситуация, когда человек не сумеет вовремя повернуть или притормозить», - обеспокоен Четырбок.

Он рассказал о женщине, которая в Ивановской области в прошлом году получила серьезную травму позвоночника, не справившись с управлением «ватрушки», и о пострадавшем при похожем случае ребенке. По его словам, пункты проката «ватрушек» не проверяют и не лицензируют.

Поэтому депутат попросил Попову проверить, соответствуют ли услуги по катанию на тюбингах обязательным требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Кроме того, Четырбок предложил открыть в Петербурге официальную катальную трассу с контролерами, на которой в том числе можно будет кататься и на «ватрушках».



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