Путин призвал силовиков оградить молодежь от влияния экстремистов

Президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь дня сотрудника органов безопасности призвал правоохранителей оградить молодежь от влияния экстремистов, передает РИА «Новости».

«Одной из важнейших задач остается противостояние экстремизму. Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей», - сказал Путин.

Ранее на большой пресс-конференции Путин упоминал о необходимости убеждать молодежь в привлекательности правильных ценностей, комментируя отмены концертов в России. По мнению Путина, в искусстве нельзя «потакать бескультурью» и «потворствовать пропаганде наркотиков». «Это же деградация нации. Мы что - хотим деградировать?» - опасался президент.

Проблема массовых отмен концертов обсуждалась в России последний месяц. Два самых громких случая отмены концертов чиновниками и силовиками связаны с именами рэп-исполнителя Хаски и электронной группы IC3PEAK. В этих двух случаях дело не ограничилось просто срывом выступления: происходили силовые задержания, Хаски лишился свободы на четыре дня, а IC3PEAK были на грани ареста. По некоторым данным, в Кремле не одобряют давление силовиков на представителей отечественной рэп-сцены и считают это идиотизмом.