Обвинение просит отправить в колонию бывших топ-менеджеров "Ленэнерго"

Прокуратура просит осудить бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и Дениса Слепова на 4,5 и 4 года колонии общего режима соответственно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Уголовное дело в отношении Сорочинского и Слепова рассматривается повторно. В конце 2017 года суд отменил вынесенный им приговор и отправил на новое рассмотрение. Их судят по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры «Ленэнерго» злоупотребили полномочиями при размещении свыше 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический». Этот банк был санирован, а компания потеряла средства. Сообщалось, что средства впоследствии были переведены на подставные фирмы, откуда деньги ушли на шотландский офшор.

Сторона обвинения просит признать фигурантов дела виновными. Прения сторон состоятся в пятницу, 21 декабря.