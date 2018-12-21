Песков: США слишком много вложили денег в Украину и вынуждены с ней нянчиться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен: Соединенные Штаты Америки чрезмерно финансово вложились в государственный переворот в Украине и ныне вынуждены хлопотать вокруг "сдающего позиции" главы государства Петра Порошенко.

"К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции. Слишком много денег вложено в переворот на Украине и слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот", - цитирует ТАСС Пескова.

Кремлевский чиновник обозначил также задачи, в первую очередь стоящие, по его мнению, перед Порошенко: на данный момент руководитель Украины всеми силами старается удержать позиции в электоральном рейтинге.

"Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки, что он собственно и делает", - заключил Песков.

Шаткость позиций украинского лидера отметил и Владимир Путин на прошедшей накануне большой президентской пресс-конференции.