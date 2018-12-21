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10:06

Потерявший при пожаре в "Зимней вишне" семью кемеровчанин собрался в Голливуд

Кемеровчанин Игорь Востриков, чью супругу, сестру и троих детей сгубил пожар в ТЦ "Зимняя вишня", отправился в Таиланд, откуда, по собственным уверениям, направится прямиком в Голливуд, где ему якобы предложили принять участие в съемках некоего фильма.

На своей странице в Instagram россиянин уверяет СМИ, что предложение поступило ему недавно. Поразмыслив, предложение он все же принял.

"Меня позвали снимать фильм про "Зимнюю вишню", но я сначала отказался, думал, там какая-то политическая составляющая. Но в итоге позвали просто сняться в фильме, в Голливуд, так что я поехал", - заявляет Востриков. Впрочем, исходя из видео остается не ясным, иронизирует мужчина или он серьёзен.

В трагедии в "Зимней вишне" кемеровчанин винил местные власти, что, однако, позднее не помешало ему попробовать силы в политике и баллотироваться в облсовет Кузбасса от "Единой России".

Сразу после пожара Востриков был одним из основных выступавших 27 марта на стихийном митинге у стен городской администрации. Тогда вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев упрекнул его в желании "попиариться на горе", а потом публично попросил у родственников жертв прощения, встав на колени.

От пламени 25 марта погибли 64 человека, большинство из которых - дети.

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12:41    
Нормальный, активный человек. Сильный, т.к. пережив такое горе имеет активную позицию и не сложил лапки, а действует. Странно только, что от ЕР.

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