Лев Пономарёв не без казуса покинул стены спецприёмника

Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток административного ареста, поделилась у себя в Facebook общественница Ирина Яценко.

Примечательно, что "официально" полиция выйти правозащитнику не дала: за некоторое время до окончания срока заключения правозащитника вдали от глаз вывезли в ОВД "Мещанское".

"За полчаса до того, как [Пономарева] должны были выпустить из спецприемника, тайно вывезли в полицейской машине, отвезли в Мещанское ОВД и там высадили с четырьмя сумками", - известила Яценко.

Позднее данные сведения подтвердил и сам Пономарев.

"Встретил сын, едем домой", - цитирует его сообщение ТАСС. Напоследок он также отметил, что его "тайно похитили, фактически применив силу".

Напомним, 77-летний Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов резонансных уголовных дел "Сети" и "Нового величия".