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11:18

Беглов законодательно закрепил новый праздник - День ветерана труда

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов подписал приказ об установлении в городе нового праздника - Дня ветерана труда. Отмечать данное событие отныне будут ежегодно 2 мая.

"Установление нового праздника позволит отметить заслуги ветеранов труда и поблагодарить их за кропотливую работу, многолетний добросовестный труд на благо Петербурга и РФ. Придание государственного значения указанному празднику позволит повысить значимость роли усердной трудовой деятельности, подчеркнуть общественное признание и высокое уважение к ветеранам труда", - отмечается в пресс-релизе Смольного.

Также Беглов подписал закон о поддержке социальных НКО в Петербурге. Помощь будет предоставляться организациям, занимающимся деятельностью в сфере защиты детей от информации, "причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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