Совфед одобрил частичную декриминализацию 282 статьи УК РФ Сенаторы Совета Федерации утвердили пакет законов, предполагающий некоторое послабление 282-й статьи Уголовного кодекса, передает "Интерфакс". Предложенная лично Владимиром Путиным инициатива предусматривает декриминализацию совершённого впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Так, от уголовной ответственности освобождаются лица, привлекаемые к оной в первый раз и не свершившие серьезной угрозы, послужившей поводом для подрыва основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные действия в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за репосты в социальных сетях. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен