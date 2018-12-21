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12:50

ОБСЕ призывает Россию изучить сведения о нарушении прав человека в Чечне

Представители 16 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), настоятельно рекомендуют России заняться расследованием систематических случаев нарушения прав человека в Чеченской республике. Примерами тех или иных правонарушений члены "московского механизма" ОБСЕ поделились в экспертном докладе, в котором, в частности, идет речь о пытках людей, исчезновениях, преследовании ЛГБТ-сообщества, внесудебных казнях.

Авторы исследования считают, что в Чечне установился "режим безнаказанности", а сама республика стала местом, где подобного рода практики стали частью обыденности.

В ОБСЕ призвали РФ учредить специальную комиссию по изучению правонарушений в регионе с привлечением международных специалистов.

Также страны-участницы организации вновь просят прекратить уголовное преследование главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Между тем, глава республики Рамзан Кадыров на совещании представителей МВД и Росгвардии заявил, что, вопреки общественному мнению, вверенный ему рагион является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира.

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