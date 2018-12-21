Скончался один из самых богатых бизнесменов Петербурга Игорь Минаков

После продолжительной болезни в возрасте 58 лет ушел из жизни петербургский предприниматель Игорь Минаков, уведомляет MR7. Отмечается, что длительное время бизнесмен лечился от рака.

Похоронят Минакова на Горском кладбище в понедельник, 24 декабря. Перед этим его отпоют в храме Евгеньевской церкви, инициатором строительства которого и выступил видный петербургский делец.

В 2014 году Минаков вошел в список самых обеспеченных людей Северной столицы. На тот момент его состояние оценивалось в более чем 23 млрд рублей.

В 1997 году стал заместителем гендиректора ОАО "Ленэнерго"; в компании занимался вопросами экономической безопасности. В сферу его деятельности входил также контроль за строительным трестом "Мостострой №6". Минаков - известный меценат: он финансировал фонд, оказывающий поддержку детям-сиротам.