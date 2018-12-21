«Коммунисты России» поздравили Сталина с днем рождения

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» провело акцию «Мгновенное фото с великим Сталиным». 21 декабря, в день рождения бывшего руководителя Советского государства, активисты разместили у музея-квартиры Аллилуевых на 10-й Советской улице большой портрет Иосифа Сталина и предлагали прохожим с ним сфотографироваться.

«Прохожие ругали власть, пенсионную реформу, резко критиковали депутатов ЗАКСа, ушедших на каникулы раньше окончания рабочей недели. При Сталине бы с ними поступили сурово, говорят люди», - сообщил первый секретарь петербургского горкома «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

После того, как все желающие сделали снимки, коммунисты возложили цветы к фотографии вождя.

Музей Аллилуевых находится в квартире, которую 100 лет назад снимал петербургский рабочий-большевик Сергей Аллилуев. Летом 1917 года в ней останавливались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев, а в дни октябрьской революции там проживал Сталин, сблизившийся с дочерью Аллилуева Надеждой, которая впоследствии стала его женой.

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