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14:36

«Коммунисты России» поздравили Сталина с днем рождения

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» провело акцию «Мгновенное фото с великим Сталиным». 21 декабря, в день рождения бывшего руководителя Советского государства, активисты разместили у музея-квартиры Аллилуевых на 10-й Советской улице большой портрет Иосифа Сталина и предлагали прохожим с ним сфотографироваться.

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«Прохожие ругали власть, пенсионную реформу, резко критиковали депутатов ЗАКСа, ушедших на каникулы раньше окончания рабочей недели. При Сталине бы с ними поступили сурово, говорят люди», - сообщил первый секретарь петербургского горкома «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

После того, как все желающие сделали снимки, коммунисты возложили цветы к фотографии вождя.

Музей Аллилуевых находится в квартире, которую 100 лет назад снимал петербургский рабочий-большевик Сергей Аллилуев. Летом 1917 года в ней останавливались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев, а в дни октябрьской революции там проживал Сталин, сблизившийся с дочерью Аллилуева Надеждой, которая впоследствии стала его женой.    



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16:15   Дед Иван   РУСЬ
Сталин Великий Человек! Весь сознательный НАРОД РУССКИЙ помнит и чтит Сталина! Войну выиграл и ПОБЕДИЛ разруху!

14:55    
Сталин-величайший правитель России(СССР) за всё время её существования! Равных с ним никого и близко нет! Вдумайтесь только, что в 30-е годы он построил в Советском Союзе 6000(!!!!!!!!!!!!!) промышленных объектов мирового уровня при той-то технике, технологиях и тд. Сколько же потребовалось Сталину ума, сил, воли, чтобы провести колоссальную индустриализацию нашего Отечества, которая стала основой разгрома фашизма...Слава Сталину в веках!!! И не слушайте клевету на него всяких прозападных пустобрёхов, никчемностей, мерзавцев, способных лишь с плакатиком выйти на Малую Садовую!

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