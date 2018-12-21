Координатору петербургского штаба Навального заблокировали банковские счета

Вечером 20 декабря, координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов получил смс с извещением об аресте его банковских счетов по постановлению судебного пристава.

Счета были заблокированы в качестве обеспечительной меры по иску городской прокуратуры. Напомним, ведомство решило отсудить у Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина 10,9 млн рублей за порчу растительности в ходе акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года.

По словам Михайлова, Литвину вечером 20 декабря сообщений о блокировке счетов не приходило.

- В общей сложности, даже если заблокировать все счета и долю в моей квартире, не получится даже 5 млн рублей. Это странное решение, но понятно, что это очередной способ надавить и напугать нас, - сообщил координатор штаба Навального ЗАКС.Ру.

Штаб уже выпустил видеообращение, в котором Михайлов называет иск прокуратуры и последовавшую блокировку "безумными".

- Меня бесит, что весь год меня пытаются запугать и наказать за мою политическую деятельность. Это настоящие политические репрессии. Это не обычный арест или штраф, к которым все привыкли, а нечто более безумное. Это доказывает, что мы все делаем правильно, - заявил активист.

Подробнее об иске к Михайлову и Литвину читайте в материале ЗАКС.Ру.