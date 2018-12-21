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17:02

Дольщица ГК "Город" Андреева преждевременно ушла со встречи с Бегловым

Дольщица ГК «Город» Алла Андреева ушла с совещания в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Алекcанром Бегловым, заявив, что с некоторыми участниками ей неприятно находиться в одном помещении, передает «Фонтанка.ру».

Андреева заявила, что ей обещали личную встречу с Бегловым, и «работать» в таком режиме она не готова. Предложение пока послушать, а затем встретиться с врио губернатора отдельно ее не устроило.

Андреева подняла проблему обманутых дольщиков в Петербурге на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным 20 декабря, в том числе пожаловавшись на убийство своего мужа в 2015 году и попытках возбудить против нее уголовное дело. Путин поручил разобраться в ситуации с долгостроями Беглову.

На встрече в том числе присутствовал вице-губернатор Игорь Албин. Он резко высказался о выступлении Андреевой в Facebook, заявив, что не собирается помогать активистке и даже готов уйти в отставку, потому что затронуты «честь и достоинство» его и других чиновников. Албин напомнил, что Андреева получила свою квартиру в 2017 году.

Раскритиковали выступление Андреевой и в Партии роста, заявив, что это вредит движению обманутых дольщиков и несправедливо оценивает действия чиновников в решении проблем долгостроев.



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