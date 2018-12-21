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21 декабря, 18:29

Беглов рассказал Андреевой о звонке Путина и подарил ей цветы

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов на встрече с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой в Смольном сообщил, что президент Владимир Путин лично позвонил ему и потребовал доложить о решении проблем всех дольщиков, передает «Фонтанка.ру».

Беглов пообещал к 2020 году решить проблемы всех, кто числится в реестре пострадавших дольщиков. Сейчас в списке 1199 человек. Открытая часть встречи с вернувшейся после ухода Андреевой закончилась тем, что врио губернатора подарил ей букет цветов. Затем разговор продолжился без журналистов.

Ранее Андреева ушла со встречи в Смольном, заявив, что ей неприятно находиться с некоторыми участниками в одном помещении. Тем не менее она вернулась, и встреча продолжалась.

Андреева подняла проблему обманутых дольщиков в Петербурге на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным 20 декабря, в том числе пожаловавшись на убийство своего мужа в 2015 году и попытках возбудить против нее уголовное дело. Путин поручил разобраться в ситуации с долгостроями Беглову.

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0:26   Антиедрист   РФ
23:43 если власти не хотят помогать? Пусть наказывают те фирмы, которые обманули дольщиков! это же элементарно Может эти фирмы поделились с чиновниками? Вот и вся проблема!

21 декабря, 23:43   22:09  
а почему власти должны помогать дольщикам из госбюджета, то есть, за счет всех налогоплательщиков?!
их никто не заставлял отдавать деньги мошенникам. так можно любого лоха, которого цыгане на базаре развели, за госсчет финансировать!

21 декабря, 23:20    
Правильно, так держать Алла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 декабря, 22:09    
для 21.48.
Умственные способности ниже плинтуса.
Дольщиков ограбили, не предоставив им обещанное жилье. Который год они митингуют, голодают-а власти не способны помочь. Зачем занимают места?
Молодец, Алла!!! Показала пример, что власть  питерскую можно заставить работать для людей.
Вон как зашевелились, даже цветочки нашлись для простолюдинки...

21 декабря, 21:48    
Лживая истеричка! Но однако, как красиво использовали Путина смольнинские жулики. Когда надо отвести от себя приближающийся удар, они готовы использовать любую шваль. А глупая шваль думает, что ей отломиться что-то от пирога. Ха! Дитям - мороженое, а бабе - только цветы!)

21 декабря, 21:37    
Молодец, Алла!!! Не стала унижаться на встрече с администрацией Питера, несмотря на то, что  челядь шипела и оскор[цензура]ла ее публично.
Огромное   спасибо, Алла,  за смелость и наглядный пример, что "царьков" все-таки можно поставить на место!!!

21 декабря, 20:02    
Смело пнула по старой куче, теперь кому-то из дольщиков может и помогут. Верхи в основном за свои места переживают при этом.

21 декабря, 19:44    
выпендрежная шмара

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