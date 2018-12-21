Сквер на Торжковской улице пообещали полностью изменить в 2019 году

В 2019 году планируется заняться переустройством сквера на Торжковской улице, сообщили в Смольном.

В администрации пообещали, что сквер «полностью изменится». На участке приведут в порядок дорожки и газоны, сделают скамейки из темного дерева и чугуна в едином стиле с ограждениями и вазонами. Транзитные дорожки и центральную площадку замостят плиткой со вставками гранитной брусчатки.

Уделят внимание и деревьям в сквере. Там посадят краснолистные клены и около тысячи кустов кизильников и барбариса. Другие деревья – уже растущие клены, липы, яблони, дубы – сохранят.

Проект переустройства сквера согласован. Его благоустройством займутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В целом в 2019 году Смольный планирует преобразить более 100 территорий в Петербурге.