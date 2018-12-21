Трое россиян погибли при крушении Ан-26 в Конго

Трое граждан России погибли при крушении самолета Ан-26 в Демократической республике Конго, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, экипаж из трех россиян управлял самолетом. Они – выпускники российских летных училищ, но ни в одной из российских авиакомпаний не работали. Вероятно, экипаж работал по контрактам с местной авиакомпанией, самолет находился под юрисдикцией Конго.

«К сожалению, в результате катастрофы экипаж погиб», - сказал источник. Предварительной причиной аварии считается плохое техническое состояние. Возможно, самолет не проходил техобслуживание в должном объеме в установленные сроки, добавил источник.

Информацию подтвердил посол России в ДРК Алексей Сентебов, передает ТАСС. По его словам, тела погибших россиян доставили в морг в Киншасе, их личности устанавливаются.