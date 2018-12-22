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10:20

Инцидент в Керченском проливе сподвиг США дать Украине 10 млн долларов

Государственный департамент США счел необходимым поддержать украинскую власть денежными средствами в размере 10 млн долларов, в которых, по мнению американцев, та особо остро нуждается после вооруженного столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на англоязычный сайт ведомства.

Утверждается, что эти деньги должны будут пойти на наращивание военно-морской мощи восточно-европейской страны. Помочь Киеву материально также собираются еще два государства - Великобритания и Литва.

В Госдепе в очередной раз призвали Россию, которая продолжает инцидент сторонней провокацией, отпустить арестованных украинских моряков.

25 ноября погранслужба ФСБ с тараном и со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до февраля. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу со своим российским визави Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

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12:13    
Да, Украина сейчас-это 5 Чернобылей, в любую минуту может рвануть, так как АЭС надо было давно закрыть, как выслужившие срок эксплуатации! К примеру, Ровенская АЭС построена в 1971 году на древних реакторах, ещё при относительно молодом Брежневе...

11:53   Саша  
Чтобы построить даже простенький флот Украине надо МИЛЛИАРДОВ 100-150 долларов... А реально СВОИХ накоплено 4-5 миллиардов долларов при гос.долге в 78 миллиардов долларов, которые надо отдавать с процентами уже в ближайшее время... Потому не до флота, так как нет денег на импорт газа и ремонт ГТС, нет совершенно денег на строительство новых блоков атомных станций, по цене примерно в 6-7 миллиардов долларов за блок, так как построенные АЭС "проклятыми" московскими коммунистами исчерпали срок эксплуатации...На косметический ремонт даже одного блока АЭС(300-400 млн.дол.) даже нет денег, а ремонт требуют 15-16 блоков...Останавливается железная дорога и тд. Реально на Украине экономическая катастрофа и Западу, чтобы спасти ситуацию надо вложить в неё без отдачи сотни миллиардов долларов, но пойдут ли западники на такие жертвы? Не знаю...

10:44   Саша  
10 миллионов-это только патронов немножко купить, да и то холостых... У Украины совершенно нет военного флота!!! Лишь две старых и дырявых калоши "Сагайдачный" и "Прилуки" постройки начала 80-х годов, а также шесть бронекатеров с танковым двигателем, два их которых осели в Керчи после инцидента в проливе, два стоят в Одессе и два машиной перевезли из Одессы в Бердянск...Ещё американцы пару катеров укрофашистам дали, сняв вооружение... Это всё! У России же только в акватории Азовского моря и Керченского пролива 60(!!!!!!!!!!) боевых кораблей и катеров, плюс масса авиации всех видов и родов, береговые ракетные комплексы и тд. А если будет надо, то с Каспия по Волго-донскому каналу можно передислоцировать Каспийскую ВМфлотилию! Потому какие 10 миллионов...

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