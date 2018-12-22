Володин назвал четверку самых активных коллег

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней парламентской сессии, определил для себя четверку самых активных и трудолюбивых депутатов. Его речь опубликована на официальном сайте законодательного органа. Единоросс проявил в некотором роде демократизм, составив квартет из представителей всех четырех политических сил, присутствующих в парламенте.

В список избранных вошли Андрей Альшевских («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

В свою очередь, среди комитетов самым продуктивным образом, с точки зрения председателя Думы, работал комитет по бюджету и налогам.

Наконец, самым значительным законопроектом из тех, что были приняты за последний "семестр", для Володина стала инициатива, отменяющая общероссийский роуминг.