Володин назвал четверку самых активных коллег

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней парламентской сессии, определил для себя четверку самых активных и трудолюбивых депутатов. Его речь опубликована на официальном сайте законодательного органа. Единоросс проявил в некотором роде демократизм, составив квартет из представителей всех четырех политических сил, присутствующих в парламенте.
В список избранных вошли Андрей Альшевских («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
В свою очередь, среди комитетов самым продуктивным образом, с точки зрения председателя Думы, работал комитет по бюджету и налогам.
Наконец, самым значительным законопроектом из тех, что были приняты за последний "семестр", для Володина стала инициатива, отменяющая общероссийский роуминг.
"Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями ГД", - подчеркнул депутат.