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12:56

Пархоменко: Путин не религиозен, а суеверен

Назвав церковный раскол в виде отделения Украинской православной церкви от РПЦ главным отечественным событием уходящего года, публицист Сергей Пархоменко задумался над тем, почему это стало возможным после долгих веков братского сосуществования двух церквей. Помимо финансово-экономического аспекта, лежащего, по его мнению, на поверхности, здесь есть и другая, нематериальная причина, а именно - система ценностей и психотип российского президента Владимира Путина. Журналист внимательно проанализировал последние высказывания Путина на тему раскола и пришел в эфире своей радиопередачи к следующему выводу: православная культура, ее история и подлинная религиозность в действительности чужды российскому главе, несмотря на то, что именно при нем позиции РПЦ в государстве и обществе заметно усилились.

Он не религиозный фанатик, он фанатик суеверия. Ему надо съездить к каким-то старцам, где-то постоять, посидеть, какую-то свечечку поставить, что-то пошептать, поцеловаться с какими-то иконками, съездить в Афон. Это не вера, это попытка отмолить, откупиться от каких-то собственных грехов, исполняя какие-то поверхностные ритуалы

Сергей Пархоменко

По своим подлинным ценностям, отметил обозреватель, Путин находится гораздо ближе к язычеству, чем к православию.

РПЦ разорвала отношения с Константинополем в середине октября, протестуя против предоставления автокефалии Украинской церкви. Характерно, что теперь Владимир Путин в уничижительной манере называет Константинопольскую церковь "стамбульской" или просто турками.

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18:58    
17:05 Путину ллб надо намазать дёгтем, чтобы все уверовали в его святость. Гы-гы-гы...

18:41    
по "своим подлинным ценностям" - "верующий" путин  артист- притворщик, изображающий "православного"... его "вера" такая же лживая, как и вера живодера ивана грозного... смешно выглядел "верующий" путин - крестящийся и слюнявивший иконки в катакомбах псково-печорского монастыря в веселеньком прикиде - голубеньких джинсиках и беленьких кроссовочках ... он свято верил в коммунистические идеалы и своему гебистскому начальству...

18:03   Едро-благодетель   ПЖиВ
Иди пупсик 15:38 , прими в дар солидол и мажь "анку" то свою распутную. Утешу родимую. То по дедам забегала. Рад? То то

17:05    
16:24 где был Путин намазан и чем? В мечети или  В Храме? Каким калом? Вспомнил сказку 1000 и 1 ночь. Не там ли его мазнули? Дед, не поддавайся на провокации троллей.

16:29   Игорь  
Вот царь Борис - тот был религиозен.
Тот причащался крепко каждый день.
И пьяным был особенно серьезен,
Но к вечеру, конечно, не кремень.

16:24    
Дед, Путин - помазанник божий на земле, потому - ниц! И прикуси язык, иначе он превратится в змеиный! Аминь!!!

15:43   Дед Иван   РУСЬ
15:38 сходи к "Благодетелю" встань в позу и сними напряжение.

15:38    
Не надо косить под рксского, "иван", тем более под православного. Тебя давно раскусили. Ты племянничек Изя, верный жополиз пархатого паскудника из закса, и прекрати вешать лапшу. Всё равно жизни не будет .

15:37   Дед Иван   РУСЬ
15:33, разве бороться с антихристом не удел всех честных людей!?

15:33    
Так может всем остальным, включая и вас, надо заткнуться и думать о загробной своей жизни в раю, если есть воля божья на правление и решения Путина? Ведь это ослушание бога, так и на сковородку попасть можно в аду!

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