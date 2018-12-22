Пархоменко: Путин не религиозен, а суеверен

Назвав церковный раскол в виде отделения Украинской православной церкви от РПЦ главным отечественным событием уходящего года, публицист Сергей Пархоменко задумался над тем, почему это стало возможным после долгих веков братского сосуществования двух церквей. Помимо финансово-экономического аспекта, лежащего, по его мнению, на поверхности, здесь есть и другая, нематериальная причина, а именно - система ценностей и психотип российского президента Владимира Путина. Журналист внимательно проанализировал последние высказывания Путина на тему раскола и пришел в эфире своей радиопередачи к следующему выводу: православная культура, ее история и подлинная религиозность в действительности чужды российскому главе, несмотря на то, что именно при нем позиции РПЦ в государстве и обществе заметно усилились.

Он не религиозный фанатик, он фанатик суеверия. Ему надо съездить к каким-то старцам, где-то постоять, посидеть, какую-то свечечку поставить, что-то пошептать, поцеловаться с какими-то иконками, съездить в Афон. Это не вера, это попытка отмолить, откупиться от каких-то собственных грехов, исполняя какие-то поверхностные ритуалы — Сергей Пархоменко

По своим подлинным ценностям, отметил обозреватель, Путин находится гораздо ближе к язычеству, чем к православию.

РПЦ разорвала отношения с Константинополем в середине октября, протестуя против предоставления автокефалии Украинской церкви. Характерно, что теперь Владимир Путин в уничижительной манере называет Константинопольскую церковь "стамбульской" или просто турками.