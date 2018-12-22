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16:07

"Левый фронт" выйдет на улицы против "строительной мафии"

После затянувшихся переговоров с московской мэрией и депутатами от КПРФ "Левому фронту" удалось согласовать проведение митинга, на котором, в терминологии организаторов, будет выражен протест против "строительной мафии" и "строительного произвола". Митинг состоится 23 декабря, о чем сообщил в своем блоге координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Известно, что акцию, помимо коммунистов, также поддержали "яблочники".

Одной из самых болезненных тем, послуживших триггерами для уличного протеста, стала так называемая программа реновации, реализуемая в столичном районе Кунцево. Район, застроенный пятиэтажными "хрущевками", если ничего не изменится, будет расселен, и на месте домов, не являющимися аварийными, появится квартал высотных новостроек.

"Только наша солидарная и активная гражданская позиция может остановить варварскую застройку города и области, уничтожение парков и скверов, памятников архитектуры в угоду строительным компаниям-монстрам", - заявил Удальцов.

Первоначально активисты собирались провести мероприятие 15 декабря, но договориться всем сторонам между собой не удалось.

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