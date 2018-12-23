ИноСМИ поведали о регионах, где в 2019-м теоретически может начаться Третья мировая

Эксперты The National Interest, проанализировав политическое противостояние ряда стран Запада, пришли к выводу, что в 2019 году Третья мировая война может начаться в четырех регионах мира: в Украине, Южно-Китайском море, Персидском заливе и Корейском полуострове.

В случае с Украиной - всё понятно: конфликт между Россией и соседним государством постепенно подбирается к эскалации, о чем, в том числе, свидетельствует инцидент в Керченском проливе. Между тем, в Южно-Китайском море развернется противостояние КНР и США, которое на данный момент пребывает на стадии взаимного обмена экономическими санкциями. В Персидском заливе могут "лбами" столкнуться и США, и РФ и Китай ввиду "давления" Штатов на Иран и войн в Сирии и Йемене. Наконец, по мнению аналитиков The National Interest, не исключено, что в ближайшем будущем могут испортиться отношения между Вашингтоном и Пхеньяном, даже несмотря на "дружбу" Дональда Трампа и Ким Чен Ына.