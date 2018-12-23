Смольный за 1,8 млн побалует жителей Анкары русской Масленицей

Администрация Петербурга намерена за почти 2 млн бюджетных рублей провести праздник Масленицы в столице Турции, Анкаре. На соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок комитетом по внешним связям, обратило внимание издание MR7.

С традиционным русским праздником жителей турецкой столицы поздравит петербургский музыкальный коллектив. За представление комитет готов отдать подрядчику 200 тысяч рублей, остальные средства (1,6 млн рублей) пойдут на организационные нужны, а именно - проживание коллектива в отеле, билеты на самолет, трансферы, медстраховки.

Помимо русских народных плясок туркам предложат сыграть в городки. Игрище обойдется городу в 60 тысяч рублей.

Добавим, выездная "турецкая" Масленица для Смольного случится не впервые. В 2016 году комитет по внешним связям за 1,1 млн рублей свозил в Лондон бригаду скоморохов и артистов, где они дали 16 танцевальных представлений на Трафальгарской площади.