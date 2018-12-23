Сибиряки пожаловались на нерадивого батюшку, выпрашивавшего у прихожан деньги

Жители небольшого сибирского города Болотное подали жалобу в Искитимское епархиальное управление на местного священнослужителя Андрея Крашенинникова: последней каплей терпения горожан, передает портал "Сибкрай", стала просьба оного "с божьей помощью" оплатить ему учебу в автошколе и покупку машины.

По словам местной жительницы Юлии Борисенко, Крашенинников перебрался в Болотное в марте и сразу же стал уговаривать прихожан подсобить ему с приобретением вещей первой необходимости - холодильника, детской кроватки, коляски. Просьбы он публиковал на страницах своих соцсетей, прикрепляя к каждому посту номер банковской карты и слова "Сотворите милостыню". Помимо прочего, священник предлагал свои "мирские" услуги специалиста в области IT.

Фото: портал "Сибкрай"

"Последней каплей для жителей Болотного стала просьба батюшки оплатить ему автошколу. Люди, естественно, были в шоке от наглости человека. Ему предложили устроиться на вторую работу, взять кредит, - да много чего советовали, но как в притче о ленивом - «на дороге лев лежал»", - рассказала Борисенко.

Любую критику своих пожеланий батюшка встречал расхожей церковной фразой - "Не судите, да не судимы будете".

Жалобе жителей Болотного вняли в Искитимском епархиальном управлении, к которому относится приход, где вел богослужения Крашенинников. Епископ Искитимский и Черепановский Лука известил, что церковью была инициирована дисциплинарная проверка, по итогам которой будет принято решение о мере взыскания.

Не так давно, напомним, общественному порицанию подвергся протоиерей Вячеслав Баскаков, хвалившийся в Instagram элитарным гардеробом.

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