Макрон призвал сограждан к согласию и миру

Руководитель Франции Эммануэль Макрон вновь обратился к жителям республики с призывом прекратить протесты и прийти наконец ко взаимному миру и согласию. В минувшую субботу в Париже "желтые жилеты" вновь устроили беспорядки.

"Пришло время, когда в стране должны воцариться порядок, спокойствие и согласие. Наша страна нуждается в единстве и искренней приверженности к важным общим целям, необходимо устранить существующие разногласия", - заявил глава республики информационному изданию BFM TV.

Напомним, французы начали бастовать против повышения цен на топливо 17 ноября. Отличительной особенностью манифестантов являются "желтые жилеты", которые, как знак отличия, носят все участники протеста. За все время проведения в акции приняли участие свыше 50 тысяч человек. Наиболее крупные стычки протестующих с полицией случились в Париже, где в последний раз были задержаны свыше 600 демонстрантов. На сегодняшний день даже несмотря на обещание властей не поднимать цен на бензин в центре Парижа отдельные лица продолжают возводить баррикады.