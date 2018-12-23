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15:10

Сахалинские чиновники порадовали детей безвыходным лабиринтом

В городе Корсакове в Сахалинской области на главной площади для местных ребят возвели ледяной лабиринт, забыв вырезать как вход в него, так и выход, извещает РИА "Сахалин-Курилы".

Местные жители иронизируют, что в данной незадачливой постройке детей можно оставлять без опасения, что они куда-либо исчезнут.

Чиновники, ответственные за приемку работ, позднее рапортовали, что лабиринт официально открыт не был. Выяснилось, что официальная презентация ледового городка должна на самом деле состояться 29 декабря.

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