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15:55

Мамаеву и Кокорину нашли профприменение в СИЗО

Устроившим сразу несколько потасовок в столице и ныне пребывающим под арестом в СИЗО "Бутырка" российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву - с тем, чтобы несколько разнообразить тюремную обыденность - предложили провести в казематах матч.

"Отличная идея. Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь!", - цитирует радости Мамаева МК, первым узнавший о планах спортсменов.

Отмечается, что затею Кокорин-младший уже поддержал.

ФСИН - аналогично - против задумки футболистов ничего не имеет. Сотрудники надзорного органа припомнили даже, что некогда в колониях существовала практика проведения спортмероприятий, в которых совместно участвовали как зэки, так и охранники.

"Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку", - высказался замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, уголовные дела на Кокорина и Мамаева завели после того, как 8 октября по приезду в столицу футболисты подрались дважды за день: сначала с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком.

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17:44    
Кокорин и Мамаев выдающиеся футболисты. Ты гнида, помолчи 17:18. Встретим вонючего козла, домой на костылях пойдёшь, сучёнок. Зенит Чемпион!

17:18    
Выдающиеся?????? Они даже в сборную России, стоящую на 48 месте не вызывались...Очень часто в стартовые составы сереньких "Зенита" и "Краснодара" не попадали! А вот мрази, подонки они настоящие!

16:08    
Ну вот и порядок, занялись привычным делом на трезвую голову и без понтов.

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