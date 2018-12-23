Мамаеву и Кокорину нашли профприменение в СИЗО

Устроившим сразу несколько потасовок в столице и ныне пребывающим под арестом в СИЗО "Бутырка" российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву - с тем, чтобы несколько разнообразить тюремную обыденность - предложили провести в казематах матч.

"Отличная идея. Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь!", - цитирует радости Мамаева МК, первым узнавший о планах спортсменов.

Отмечается, что затею Кокорин-младший уже поддержал.

ФСИН - аналогично - против задумки футболистов ничего не имеет. Сотрудники надзорного органа припомнили даже, что некогда в колониях существовала практика проведения спортмероприятий, в которых совместно участвовали как зэки, так и охранники.

"Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку", - высказался замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, уголовные дела на Кокорина и Мамаева завели после того, как 8 октября по приезду в столицу футболисты подрались дважды за день: сначала с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком.